Das Bundeskabinett hat außerdem den Gesetzentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage gebilligt.

Verbraucher sollen damit mehr Rechte bei der Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber Unternehmen bekommen. Die Auseinandersetzung vor Gericht würden Verbände übernehmen. Die erste große Musterfeststellungsklage könnte in der Diesel-Affäre Volkswagen betreffen.



Die Möglichkeit zur Klage sollen allerdings nur solche Verbände bekommen, die seit mindestens vier Jahren bestehen. So sollen Massenklagen wie in den USA verhindert werden.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.