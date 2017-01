Kabinettsbeschluss Deutscher Wetterdienst gibt Daten frei

Ein Satellitenbild des Deutschen Wetterdienstes (AP)

Die Daten des Deutschen Wetterdienstes sollen künftig für jedermann kostenlos nutzbar sein.

Bisherige Beschränkungen sollen nach einem Beschluss des Bundeskabinetts in Berlin aufgehoben werden. Die vollständigen amtlichen Wetter- und Klimadaten können demnach auch in kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden.



