Kabinettsumbildung Außenminister Gabriel als erstes zum Antrittsbesuch nach Paris

Bundeskanzlerin Angela Merkel gratuliert Sigmar Gabriel nach der Ernennung zum Außenminister durch Bundespräsident Joachim Gauck. (AFP / Tobias Schwarz)

Der scheidende SPD-Vorsitzende Gabriel ist neuer Bundesaußenminister.

Bundespräsident Gauck überreichte ihm im Berliner Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde. Gabriel tritt die Nachfolge des Amtsinhabers Steinmeier an, der aus dem Kabinett ausscheidet und am 12. Februar als Kandidat bei der Wahl des Bundespräsidenten antritt. An die Spitze des Wirtschaftsministeriums rückt die SPD-Politikerin Zypries.



Seine erste Auslandsreise wird Gabriel einem Bericht zufolge morgen nach Paris führen. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise weiter meldet, will Gabriel am Mittwoch in die USA reisen. Geplant seien Treffen mit US-Vizepräsident Pence und dem designierten Außenminister Tillerson in Washington sowie ein Besuch der Vereinten Nationen in New York.