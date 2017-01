Kabinettsumbildung Gabriel ist Nachfolger von Außenminister Steinmeier

Bundeskanzlerin Angela Merkel gratuliert Sigmar Gabriel nach der Ernennung zum Außenminister durch Bundespräsident Joachim Gauck. (AFP / Tobias Schwarz)

Der scheidende SPD-Vorsitzende Gabriel ist neuer Bundesaußenminister.

Bundespräsident Gauck überreichte ihm im Berliner Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde. Gabriel löst den bisherigen Amtsinhaber Steinmeier ab, der das Kabinett verlässt und am 12. Februar als gemeinsamer Kandidat von Union und SPD bei der Bundespräsidentenwahl antritt. An die Spitze des Wirtschaftsministeriums rückt mit der SPD-Politikerin Zypries erstmals eine Frau. Sie wurde am Nachmittag im Bundestag vereidigt.



Gabriel warb in seiner ersten Rede im neuen Amt für ein starkes Europa und respektvolle Beziehungen zu den USA. Morgen wird er zu seinem Antrittsbesuch in Paris erwartet.