Kabinettsumbildung Wechsel in SPD-Ministerien - Ergebnis der parteiinternen Personalrochade

SPD-Logo auf Würfel (dpa picture alliance, Klaus-Dietmar Gabbert)

In der Bundesregierung wird heute die angekündigte Umbesetzung in mehreren SPD-geführten Ministerien vollzogen.

Sigmar Gabriel wechselt vom Wirtschaftsressort ins Auswärtige Amt und tritt damit die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier an, der aus dem Kabinett ausscheidet und am 12. Februar als Kandidat bei der Wahl eines neuen Bundespräsidenten antritt. Neue Wirtschaftsministerin wird Brigitte Zypries.



Die Kabinettsumbildung ist auch Ergebnis der personellen Neuausrichtung an der SPD-Spitze. Dort räumt Gabriel den Posten als Parteichef für den früheren Präsidenten des Europaparlaments, Schulz. Dieser soll auch der nächste Kanzlerkandidat der SPD werden.