In Afghanistan hat es bei einem Angriff auf das Innenministerium Tote und Verletzte gegeben.

Es hätten sich drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Polizisten lieferten sich nach Behördenangaben Feuergefechte mit den Angreifern. Über die Hintergründe der Attacke ist noch nichts bekannt. Die Taliban und die Terrormiliz IS haben in diesem Jahr bereits neun Anschläge in Kabul verübt, bei denen zahlreiche Menschen starben.



Bei einem US-Raketenangriff im Süden Afghanistans wurden nach Darstellung des amerikanischen Militärs mindestens 50 Taliban-Anführer getötet. Ein Sprecher der von den USA geführten Militärallianz sagte, bei dem Einsatz vergangene Woche sei ein Kommando- und Kontrollposten zerstört worden. Dieser habe als Treffpunkt für hochrangige Taliban gedient.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.