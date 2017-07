In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einen Anschlag auf die irakische Botschaft gegeben.

Das afghanische Innenministerium teilte mit, ein Selbstmordattentäter habe sich am Eingang der Botschaft in die Luft gesprengt. Danach hätten sich Sicherheitskräfte Gefechte mit drei Bewaffneten geliefert. Alle Angreifer seien tot. Der irakische Botschafter und weitere Angehörige der diplomatischen Vertretung seien in Sicherheit gebracht worden. Berichte über getötete afhanische Sicherheitskräfte hat die Regierung in Kabul bisher nicht bestätigt. Die Terrormiliz IS reklamiert den Angriff für sich.