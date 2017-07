Aus der afghanischen Hauptstadt Kabul wird ein Anschlag auf die irakische Botschaft gemeldet.

Korrespondenten zufolge sprengte sich ein Selbstmordattentäter am Eingang der Vertretung in die Luft. Mehrere weitere Angreifer sollen in die Botschaft eingedrungen sein. In der Gegend seien Schüsse zu hören, heißt es weiter. Nach Krankenhausangaben wurde mindestens eine Person verletzt.