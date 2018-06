In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Selbstmordattentäter einen Anschlag auf das Landwirtschaftsministerium verübt.

Nach Regierungsangaben wurden dabei mindestens zwölf Menschen getötet und 30 verletzt. Der Anschlag ereignete sich am frühen Nachmittag, als die Ministeriumsmitarbeiter wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan vorzeitig ihre Büros verließen. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat".



Erst am vergangenen Montag waren bei einem Selbstmordanschlag der Taliban auf eine Versammlung von Religionsführern in Kabul mehrere Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.