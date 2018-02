Bei ihrem Angriff auf ein Luxushotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die Täter offenbar gezielt nach Ausländern gesucht.

Wie Augenzeugen und Sicherheitskräfte berichten, gingen sie von Zimmer zu Zimmer und brachen die Türen auf. Bei dem Angriff in der Nacht zu Sonntag waren mindestens 19 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin kam auch eine Frau aus Deutschland ums Leben. Zu dem Angriff bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Schwerbewaffnete Kämpfer der Miliz hatten das Hotel gestürmt, um sich geschossen und Teile des mehrstöckigen Gebäudes in Brand gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.