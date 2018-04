In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei zwei Explosionen mindestens vier Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Polizei wurden sechs weitere verletzt. Der Kabuler Polizeichef sprach von einem Selbstmordanschlag. Ziel sei ein Stadtviertel gewesen, in dem es mehrere ausländische Büros gebe. Zu der Tat hat sich bislang niemand bekannt. - Vor einer Woche waren bei einem Anschlag an einer Registrierungsstelle für Wähler in Kabul mehr als 50 Menschen getötet worden.

