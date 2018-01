Viele Stunden nach dem Überfall auf das Hotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Gefahr offenbar noch nicht gebannt.

Einem örtlichen Fernsehsender zufolge hält sich ein letzter Angreifer in dem Gebäude verschanzt. Zuvor hatte es geheißen, Spezialkräfte hätten drei der Angreifer erschossen. Zudem war über eine Geiselnahme in dem Hotel berichtet worden. Es ist unklar, ob es auch unter den Gästen des Hotels Opfer gibt. In

Meldungen des Geheimdienstes ist von mehreren toten Zivilisten sowie von Verletzten die Rede.



Zu dem bewaffneten Überfall bekannte sich bislang niemand. Im vergangenen Jahr hatte es in Kabul über 20 schwere Anschläge der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz IS gegeben. Dabei wurden mehr als 500 Menschen getötet.

