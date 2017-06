Schon Monate vor dem verheerenden Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul hatten Geheimdienste offenbar Hinweise auf die geplante Tat.

Entsprechende Warnungen hätten die deutschen Nachrichtendienste schon fünf Monate vor der Tat weitergeleitet, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten.

Es sei sogar bekannt gewesen, wie der Anschlag verübt werden solle. - Bei der Explosion der in einem Tanklastwagen versteckten Bombe in unmittelbarer Nähe der Botschaft wurden am 31. Mai mindestens 150 Menschen getötet und 450 Personen verletzt.