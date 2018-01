Die Zahl der Todesopfer eines Selbstmordanschlags der radikalislamischen Taliban in Kabul ist auf 63 gestiegen.

151 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das afghanische Gesundheitsministerium mit. Zuvor war von 40 Toten und rund 140 Verletzten die Rede gewesen. Ein Attentäter hatte sich in einem Fahrzeug in die Luft gesprengt.

Ziel war offenbar ein Polizeiposten vor einem früheren Gebäude des Innenministeriums. In der Nähe hat auch die Vertretung der Europäischen Union ihren Sitz.

