Kälte und Glatteis Viele Tote in Europa, Unwetterwarnungen in Deutschland

Eiskälte und Schnee haben derzeit große Teile Europas im Griff. (Kerstin Zilm)

Das harte Winterwetter hält die Menschen in großen Teilen Europas in Atem.

Besonders betroffen ist derzeit Polen. Dort sind laut Behörden binnen zwei Tagen mindestens zehn Menschen erfroren. Ungewöhnlich ist auch ein Wintereinbruch im Süden Europas. In Teilen Griechenlands herrscht Dauerfrost. Von den nördlichen Ägäis-Inseln und den Sporaden wird starker Schneefall gemeldet. In der türkischen Stadt Istanbul brachte Schneefall den Flugverkehr weitgehend zum Erliegen. In Deutschland müssen sich die Menschen auf Glatteisbildung einstellen. Der Deutsche Wetterdienst gab für den Norden und Westen Warnhinweise heraus.