Kälte und Glatteis Viele Tote in Europa, Unwetterwarnungen in Deutschland

Eiskälte und Schnee haben derzeit große Teile Europas im Griff. (Kerstin Zilm)

In weiten Teilen Europas hat das Winterwetter die Menschen fest im Griff.

Besonders betroffen ist derzeit Polen. Dort sind laut Behörden binnen zwei Tagen mindestens zehn Menschen erfroren. Sogar in Teilen Griechenlands herrscht Dauerfrost. Von den nördlichen Ägäis-Inseln und den Sporaden wird starker Schneefall gemeldet. In der türkischen Stadt Istanbul brachten Schneefälle den Flugverkehr weitgehend zum Erliegen. In Deutschland machte vielerorts Glatteis den Menschen zu schaffen. Betroffen waren auch die Autobahnen.