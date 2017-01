Kälteeinbruch Viele Tote in Osteuropa - Schnee in der Ägäis

Symbolbild Winterwetter (dpa / Wolfgang Kumm)

In weiten Teilen Europas leiden die Menschen unter dem harten Winterwetter.

Besonders betroffen ist derzeit unter anderem Polen. Dort erfroren laut Behörden binnen zwei Tagen mindestens zehn Menschen. Seit Anfang November sei die Zahl der Kältetoten damit auf mehr als 50 gestiegen.



In Ungarn fielen in diesem Winter nach jüngsten Angaben bereits mindestens 80 Menschen der Kälte zum Opfer.



Ungewöhnlich ist auch ein Wintereinbruch im Süden Europas. In Teilen Griechenlands herrschen Dauerfrost und Temperaturen um minus 15 Grad. Von den nördlichen Ägäis-Inseln und den Sporaden wird starker Schneefall gemeldet.