Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, vermutlich würden die Außenminister des Normandie-Quartetts am Rande des G-20-Treffen darüber beraten. Zur Normandie-Kontaktgruppe gehören neben der Ukraine Russland, Deutschland und Frankreich. Leider sei es nicht gelungen, die Waffen zum Schweigen zu bringen und die 13 Punkte des Friedensplans umzusetzen. Es ende immer damit, dass sich beide Seiten gegenseitig für die Verletzungen der Waffenruhe verantwortlich machen.

Die USA seien bislang immer damit zufrieden gewesen, dass die Europäer das Problem in der Ukraine alleine lösten, meinte Erler. Das Normandie-Format habe sich in gewisser Weise bewährt. Es sehe nicht so aus, dass sich das unter dem neuen Präsidenten Trump ändern werde.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.