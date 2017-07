Kahlschlag in der Bukowina Ausverkauf der Altwälder in den Karpaten

Schmieren, Schmuggeln und Geschäfte machen: Unter dem dichten Blätterdach des Karpaten-Waldes an der EU-Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien ging so manches am Zoll vorbei. Doch seit einigen Monaten lichtet sich das Dickicht: Das Holz ist selbst zum Schmuggelgut geworden.

Von Andrea Rehmsmeier