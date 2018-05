Der SPD-Haushaltspolitiker Kahrs hat Forderungen von Verteidigungsministerin von der Leyen nach mehr Etatmitteln zurückgewiesen. Natürlich sehe er auch, dass die Bundeswehr mehr Geld brauche, sagte er im Dlf. Aber man müsse es auch ausgeben können.

Der Haushalt habe strukturelle Probleme, betonte Kahrs (Audiolink), das Ministerium funktioniere nicht. Ministerin von der Leyen habe bisher fast jedes Jahr eine Milliarde an den Finanzminister zurückgegeben. "Da fliegen die Flugzeuge nicht, die Panzer fahren nicht und die Schiffe fahren nicht. Das liegt einfach daran, dass nicht investiert worden ist." Der SPD-Politiker hob hervor, das Verteidigungsministerium erhalte nach der jetzigen Etatplanung mehr, als der frühere Finanzminister Schäuble ihm habe geben wollen.



Die SPD prangere die Probleme des Ministeriums unter CDU-Führung seit Jahren an, erklärte der haushaltspolitische Sprecher weiter. So seien im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz 2.500 Stellen unbesetzt. Das seien die Personen, die das Geld umsetzen müssten. "Wenn man selbst bei Munition und Treibstoff Probleme hat, diese zu besorgen, dann ist das eine Frage, wie man dieses Haus führt."



Der Verteidigungsetat soll 2019 um drei Milliarden auf 41,5 Milliarden Euro steigen. Von der Leyen hatte dem gestern im Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf von Finanzminster Scholz nur unter Vorbehalt zugestimmt, weil sie eine stärkere Anhebung für nötig hält.



Einen ausführlichen Bericht hören Sie hier (Audiolink).

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.