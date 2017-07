Der SPD-Politiker Kahrs hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, den Diesel-Skandal und die Zukunft der Autoindustrie zur Chefsache zu machen.

Merkel müsse am sogenannten Diesel-Gipfel nächsten Mittwoch teilnehmen, sagte Kahrs dem "Handelsblatt". Alles andere wäre verantwortungslos. Der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD betonte, durch die Abgasmanipulationen sei eine der größten Industrien des Landes gefährdet.



In drei Tagen kommen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Industrie zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Diesel-Affäre zu beraten.