Frauen, die ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen, haben ein erhöhtes Risiko, später eine Fehlgeburt zu erleiden.

Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der University of Edinburgh. Zudem würden Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, häufiger fettleibig oder erkrankten an Asthma. Die Studie zeigt aber auch, dass ein Kaiserschnitt vor Beckenbodenproblemen wie Inkontinenz schützen kann, die häufiger bei natürlichen Geburten auftreten.



Die Ergebnisse seien allerdings mit Vorsicht zu genießen, sagte Forscherin Sarah Stock von der University of Edinburgh im Deutschlandfunk. Man habe lediglich einen Zusammenhang aufgezeigt. Wodurch die Erkrankungen im Einzelnen verursacht würden, habe die Studie nicht untersucht. Die zugrundeliegenden Zahlen stammen aus 80 Studien, an denen insgesamt knapp 30 Millionen Schwangere teilgenommen haben.



