Zur Eindämmung der Gewalt zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Cottbus plädiert der brandenburgische AfD-Landesvorsitzende Kalbitz für eine konsequente Strafverfolgung.

Dies hätte eine abschreckende Wirkung, sagte Kalbitz im Deutschlandfunk. Die Sicherheit in der Stadt müsse wiederhergestellt werden. Dazu gehöre auch, kriminelle Flüchtlinge konsequent abzuschieben. Das Klima der Angst sei in der Vergangenheit vor allem durch junge syrische Migranten verursacht worden. Nicht alle Flüchtlinge seien kriminell, es gebe aber in Cottbus eine dramatische Häufung.



Kalbitz betonte, auch Einheimische, die Straftaten begangen hätten, müssten mit der vollen Härte des Rechtsstaates verfolgt werden. Er warf der SPD-geführten Landesregierung Untätigkeit vor. Diese habe die Polizei kaputtgespart.



Mit der Sicherheitslage in Cottbus hatte sich gestern der Innenausschuss des Landtags befasst. Dabei forderte Oberbürgermeister Kelch mehr Unterstützung vom Land.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.