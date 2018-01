In einem Haus in Kalifornien hat die Polizei zwölf gefesselte Geschwister entdeckt.

Ein weiteres Kind konnte sich in dem Haus in der Ortschaft Perris, zwei Stunden südöstlich von Los Angeles, befreien und den Notruf wählen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Eltern der unterernährten Jungen und Mädchen festgenommen. Die Kinder im Alter von zwei bis 29 Jahren waren teilweise an ihre Betten gekettet. Weitere Hintergründe sind zur Stunde noch nicht bekannt.

