Im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Polizei 13 Kinder aus der Gefangenschaft ihrer Eltern befreit.

Sie wurden in einem Haus in der Stadt Perris gefesselt und in verwahrlostem sowie unterernährtem Zustand entdeckt. Eines der Kinder hatte sich befreien und den Notruf wählen können. Wie lange die Geschwister im Alter von zwei bis 29 Jahren bereits gefangengehalten wurden, ist laut der Polizei noch unklar. Die Eltern wurden festgenommen. Nach Informationen der "New York Times" hatte das strengreligiöse Ehepaar die Genehmigung des Bundesstaats für eine häusliche Schule.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.