Der Technologiekonzern Apple kann in Kalifornien künftig selbstfahrende Autos testen.

Das gab die zuständige Behörde des US-Bundesstaates auf ihrer Internetseite bekannt. Demnach wurden drei verschiedene Fahrzeugmodelle zugelassen. In der Testphase muss weiterhin ein Fahrer am Steuer sitzen. Neben Apple testen auch Google, Ford, Volkswagen und Daimler in Kalifornien selbstfahrende Autos.