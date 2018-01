Im US-Bundesstaat Kalifornien ist Anklage gegen ein Elternpaar erhoben worden, das seine 13 Kinder jahrelang unter grausamen Bedingungen gefangen gehalten haben soll.

Die Staatsanwaltschaft im Bezirk Riverside wirft den beiden unter anderem Folter und schwere Misshandlung vor. Das Paar wies die Anschuldigungen zurück und plädierte auf nicht schuldig. Der nächste Gerichtstermin wurde für Ende Februar festgesetzt. Nach Angaben der Anklagebehörde wurden die Kinder seit Jahren misshandelt. Sie waren am Sonntag im Haus der Familie in Perris teils gefesselt und in verwahrlostem

Zustand aufgefunden worden. Eines der Kinder hatte sich befreien und den Notruf wählen können.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.