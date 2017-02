Kalifornien Hunderte Menschen aus überschwemmtem Gebiet gerettet

Auch die kalifornische Stadt Salinas war vor wenigen Tagen von Überschwemmungen betroffen. (dpa/picture-alliance/David Royal)

Nach starken Regenfällen im US-Bundesstaat Kalifornien haben Einsatzkräfte rund 225 Menschen aus einem überschwemmten Gebiet gerettet.

In einem Vorort der Stadt San José trat ein Fluss über die Ufer und überflutete zahlreiche Gebäude. Die Bewohner wurden mit Booten in Sicherheit gebracht. In den vergangenen Wochen waren bereits andere Regionen Kaliforniens von heftigem Regen und Stürmen betroffen.