Bundespräsident Steinmeier besucht drei Tage lang den US-Bundesstaat Kalifornien.

Schwerpunkte seiner Gespräche dort sind die Bereiche Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Am Montag wird er offiziell das renovierte Thomas-Mann-Haus in Los Angeles eröffnen.



In dem Gebäude hatte Thomas Mann während seines US-Exils in den 1940er Jahren gewohnt und dort unter anderem "Doktor Faustus", "Lotte in Weimar" sowie Teile von "Joseph und seine Brüder" und "Felix Krull" geschrieben. 2016 kaufte die Bundesregierung die Immobilie, um sie vor dem Abriss zu bewahren. Das Haus soll künftig zum Domizil für deutsche Stipendiaten werden.



Es ist das erste Mal, dass Steinmeier als Bundespräsident in die USA reist. Während seiner dreitägigen Visite wird Steinmeier unter anderem auf der Konferenz "The Struggle for Democracy" die Eröffnungsrede halten und sich mit Start-up-Unternehmern und Experten aus dem Silicon Valley unterhalten. Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump wird es nicht geben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.