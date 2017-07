Der kleine, lästige Nachbar Katar. Denkt sich vor allem Saudi-Arabien. Macht nicht, was die Saudis sich wünschen. Macht so vieles, was die Saudis auf die Palme bringt. Zu eng sei Katar zum Beispiel mit dem Iran. Schluss mit dem Kuschelkurs, sagen die Saudis und stellten zusammen mit drei anderen arabischen Staaten eine ganze Liste an Forderungen. 13 an der Zahl! Kappt euren Kontakt mit dem Iran, schließt den Sender Al-Dschasira. Das sind wohl zwei der schwerwiegendsten Forderungen. Sie sind eine Drohgebärde auf dem Papier. Soll heißen: Spielst du nicht nach unseren Regeln, spielen wir nicht mit dir. Schließen dich aus, isolieren dich, blockieren dich. So geschehen. So weit, so NICHT gut. Denn das, was da am Golf vor sich geht, ist mehr als nur eine diplomatische Krise. Die Machtspiele am Golf – sie könnten der Anfang sein von einer Krise mit hohem Eskalationspotential. Es herrscht Eiszeit am doch so heißen Golf!

Der Westen schaut untätig zu

Vier arabische Staaten zeigen mit dem Finger auf das kleine Katar. Dabei müssten sich diese Länder mit eben diesem Finger erstmal - wie es so schön heißt - "an die eigene Nase fassen". Allen voran die Saudis. Ihr Vorwurf in Richtung Katar, Terroristen zu unterstützen - das ist scheinheilig, absurd. Denn auch die Saudis haben keine weiße Weste. Das Land unterstützt in Syrien Gruppen, die der Ideologie von Al-Kaida und IS kaum nachstehen. Außer Frage steht aber auch, dass Katar, Geldgeber der Muslimbrüder und der Hamas ist. Gleichstand im Konflikt? Von wegen.

Und der Westen? Schaut zu, vermittelt nicht. Hätte de-eskalieren können. Stattdessen rufen die USA, wie es im Politik-Sprech so schön heißt - zum "Dialog" auf. Um wahre Vermittlung sind die Vereinigten Staaten aber kaum bemüht - stattdessen nennt Trumps Sprecher die Krise eine "Familienangelegenheit". Schön nach dem Motto: "Sollen die das mal unter sich regeln."

Ende der souveränen Außenpolitik Katars?

Es hängt wohl an den Akteuren selbst, wie sie mit der verfahrenen Situation umgehen. Kämen die Kataris den Forderungen nach - es wäre eine Art Unterwerfung. Die Aufgabe ihrer Souveränität.

Eins ist schon jetzt klar: Die Saudis könnten mit diesem Theater am Golf Widersprüchliches auslösen. Katar noch MEHR in die Arme ihres persönlichen Erzfeindes treiben - dem Iran. Und der wird Katar mit offenen Armen empfangen.

Der Golf - er war eigentlich immer eine Insel der Stabilität, die darf nicht in Gefahr geraten. Keiner kann da wirklich an einem dauerhaften Konflikt interessiert sein - in Zeiten, in denen in Nachbarländern wie Syrien und im Jemen ein erbitterter Krieg tobt. Dubais Herrscher versucht es da mitten in der diplomatischen Krise mit etwas Poesie. Die Länder - sie seien doch verbunden durch Blut, Boden und Glauben. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Verbundenheit in den Verhandlungen zum Tragen kommt. Und so folgt auf Poesie wieder die knallharte Politik.