Vor der Küste Kameruns ist ein Schiff der Marine des afrikanischen Staates gekentert.

Wie Korrespondenten unter Berufung auf Sicherheitskreise berichten, waren an Bord zahlreiche Elitesoldaten einer schnellen Eingreiftruppe. Viele von ihnen würden vermisst. Die Armee leitete eine umfangreiche Suchaktion ein.



Die schnelle Eingreiftruppe führt in Kamerun den Kampf gegen die Terrorgruppe Boko Haram an. Diese stammt zwar aus Nigeria, doch verüben die Islamisten auch Anschläge in Kamerun, dem Tschad und im Niger.