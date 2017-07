Kammermusikfest Spannungen 2017 Zwischen Kaschemme und Klanglabor

Einen Bogen von Osteuropa nach Südamerika und von der Spätromantik bis an die Schwelle des 21. Jahrhunderts schlägt das Eröffnungskonzert des Kammermusikfests in Heimbach in der Eifel zum 20-jährigen Jubiläum.

Am Mikrofon: Johannes Jansen