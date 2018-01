Komponisten stellt man sich gerne als Stubenhocker vor, und es ist wahr: Wer eine komplexe Partitur zu Papier bringt, tut dies gern in häuslicher Abgeschiedenheit. Die Inspiration kommt freilich oft genug von draußen, bei großen sinfonischen Naturgemälden genauso wie bei intimeren, der Privatsphäre abgelauschten Werken. Die "Zypressen" von Antonín Dvořák sind musikalische Reminiszenzen an eine verflossene Liebe, für die symbolisch der Baum der Trauer steht. Als fröhlicher musikalischer Insektenforscher betätigt sich der belgische Komponist Alphonse Stallaert in seinem klanglich vielgestaltigen "Bestiaire". Josef Suk drängt es mit seinem Opus 1 aus der Enge des Konservatoriums hinaus zu neuen Ufern der Spätromantik, während sich Béla Bartók in seiner aus Quellen ungarischer Volksmusik gespeisten Violinsonate einem wilden Expressionismus verschreibt. Der rechte Ort für eine Begegnung mit diesen Werken ist das Kammermusikfest im malerisch gelegenen Wasserkraftwerk Heimbach in der Eifel, wo die "Spannungen" für die beteiligten Künstler jedes Jahr auch ein Stück Sommerfrische sind.

Kammermusikfest Spannungen 2017

Aufnahme vom 24.6.2017 aus dem Kraftwerk Heimbach

Antonín Dvořák

Zwei ›Zypressen‹ (Nr. VII u. VIII) für Streichquartett o.O. B. 152

Alphonse Stallaert

›Défilé des Insectes‹ (Bestiaire III) für Altsaxophon, Violoncello und Klavier

Antonín Dvořák

Trio g-Moll für Violine, Violoncello und Klavier op. 26

Béla Bartók

Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 Sz 76

Josef Suk

Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello a-Moll op. 1

Ausführende:

Asya Fateyeva, Saxophon

Sarah Christian, Violine

Elisabeth Kufferath, Violine

Christian Tetzlaff, Violine

Antje Weithaas, Violine

Vicky Powell, Viola

Maximilian Hornung, Violoncello

Kiveli Dörken, Klavier

Martin Helmchen, Klavier

Lars Vogt, Klavier