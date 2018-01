Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kritisiert die von der SPD geforderte Eindämmung befristeter Stellen.

Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte in Berlin, es sei falsch, wenn behauptet werde, dass die Zahl befristeter Jobs zunehme. In einem Positionspapier der Bundesvereinigung heißt es, nicht einmal acht Prozent der Arbeitsverhältnisse in Deutschland seien betroffen. Weiter wird betont, Befristungen seien eine faire Vertragsform, die für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine große Bedeutung hätten.



Die SPD fordert in den Koalitionsverhandlungen mit der Union die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen sowie die Einschränkung von Sachgründen für Befristungen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.