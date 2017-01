Kampf gegen IS Irakische Armee macht laut US-Militär Fortschritte in Mossul

Brennende Ölquellen nahe der irakischen Stadt Mossul (ARD / Anna Osius)

Die Offensive der irakischen Regierungskräfte gegen die IS-Hochburg Mossul kommt nach Einschätzung des US-Militärs inzwischen schneller voran als zu Beginn der Operation.

Das Ostufer der nordirakischen Millionenstadt sei bereits zu rund 90 Prozent unter Kontrolle der Angreifer und werde bald vollständig befreit sein, sagte ein Sprecher des US-Militärs in Bagdad. Luftangriffe der US-geführten internationalen Koalition hätten zudem die finanziellen Ressourcen der Terrormiliz Islamischer Staat getroffen. Die Fähigkeit des IS, durch den Verkauf von Öl Geld zu machen, sei zerstört worden. - Die irakische Armee hat Mitte Oktober mit verbündeten Milizen die Offensive auf Mossul begonnen. Die Großstadt ist die letzte Bastion des IS im Irak.