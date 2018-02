US-Außenminister Tillerson hat dazu aufgerufen, den Kampf gegen die Terrormiliz IS bis zu ihrer Niederlage fortzusetzen.

Der IS stelle auch nach dem Ende der großen Militäreinsätze weiterhin eine Gefahr dar, sagte Tillerson in Kuwait zum Auftakt des Außenministertreffens der internationalen Anti-IS-Koalition. Jetzt sei es wichtig, zerstörte Gebiete in Syrien und im Irak wiederaufzubauen. Andernfalls riskiere man, dass die Dschihadisten zurückkehrten. Tillerson kündigte an, sein Land werde weitere 200 Millionen US-Dollar geben, um befreite Gebiete in Syrien zu unterstützen.



An dem eintägigen Treffen in Kuwait nehmen Vertreter des Bündnisses aus 74 Mitgliedern teil. Parallel läuft in Kuwait eine dreitägige internationale Konferenz zum Wiederaufbau des Irak.

