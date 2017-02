Kampf gegen IS Türkische Armee tötet nach eigenen Angaben viele Dschihadisten

Die Türkei geht in Nord-Syrien weiter gegen den IS vor, hier ein Bild türkischer Panzer vom Sommer 2016 auf dem Weg in die nordsyrische Stadt Dscharabulus. (AFP / Bulent Kilic)

Die türkische Armee hat nach eigener Darstellung im Norden Syriens mehr als 50 Kämpfer der Terrormiliz IS getötet.

Wie die Armee mitteilte, zerstörten Kampfflugzeuge zahlreiche Gebäude und drei Kommandozentralen in den Regionen Al-Bab und Bsagah. Unter den Getöteten befinden sich demnach auch örtliche IS-Anführer.



Die Türkei geht seit Monaten auf syrischem Staatsgebiet gegen den IS vor und hat etwa die Stadt Al-Bab eingekesselt, konnte sie aber bislang nicht erobern. Neben dem IS kämpft die Türkei in Nordsyrien auch gegen die Kurdenmiliz YPG, die Verbindungen zur verbotenen PKK hat.