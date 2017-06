Kampf gegen IS

In Syrien hat die US-geführte Anti-IS-Allianz nach eigenen Angaben sämtliche Hauptstraßen zur Stadt Rakka unter ihre Kontrolle gebracht.

Der letzte noch offene Zufahrtsweg sei erobert worden, teilte der Sprecher der Allianz, Scrocca, mit. Damit werde die faktische Hauptstadt der Terror-Organisation in Syrien beinahe vollständig belagert.



Zuvor hatte die irakische Regierung die IS-Herrschaft für gescheitert erklärt. Der falsche Staat der Terroristen sei am Ende, betonte Ministerpräsident al-Abadi. Irakische Einheiten nahmen nach eigenen Angaben die Ruinen der zerstörten Al-Nuri-Moschee ein. Von dort aus hatte IS-Anführer Bagdadi 2014 ein islamisches Kalifat im Irak und in Syrien ausgerufen.