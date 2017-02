Zwar tue die EU-Kommission unter Juncker mehr gegen Steueroasen und gegen aggressive Steuervermeidung von großen Unternehmen, als irgendeine Kommission zuvor, findet der Grünen-Poitiker Giegold. Das Problem liegt für ihn jedoch darin, dass eine Reihe von Mitgliedsstaaten die geplanten Kriterien und Maßnahmen zur Schaffung einer schwarzen Liste derzeit blockiert. Das seien vor allem Luxemburg, Großbritannien und Irland - aber auch Deutschland.

"Deutschland wichtigster Blockierer"

So habe die EU-Kommission den Vorschlag gemacht, dass Großunternehmen transparent machen müssen, wo genau sie wie viele Steuern zahlen. "Bei diesem Thema ist Deutschland der wichtigste Blockierer", sagte Sven Giegold. Finanzminister Schäuble rede in Deutschland anders, als er in Brüssel handele. "Schäuble darf sich in Brüssel nicht länger ins Boot der Steueroasen setzen."

Das vollständige Interview lesen Sie in Kürze an dieser Stelle.