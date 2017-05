Den Berichten zufolge könnte die europäische Königsklasse demnächst beim Pay-TV-Sender Sky und auf der Streaming-Plattform DAZN zu sehen sein. Derzeit besitzen das ZDF und Sky die Live-Rechte an der Champions League. Dadurch werden bisher 18 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Die UEFA teilte mit, dass die Verhandlungen zu den Fernsehrechten noch laufen. Anfang Mai hatte UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis mitgeteilt, dass die Verhandlungen kompliziert seien.

Das ZDF betonte, dass es ein nach wie vor gültiges Angebot abgegeben habe. Der Sender sei nicht aus dem Bieterverfahren ausgestiegen. Die Frist für die Abgabe von Angeboten war am 3. April abgelaufen.

In vielen Ländern schon jetzt verschlüsselt

In Großbritannien läuft die Champions League schon jetzt nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen. Auch in Spanien, Italien und Frankreich ist die Situation ähnlich.

Dass nun offenbar auch in Deutschland Bewegung in die Rechtevergabe kommt, liegt nach Ansicht des Medienjournalisten Daniel Bouhs auch an der zunehmenden Konkurrenz bei den Pay-TV-Sendern. Neben Sky werde auch Discovery mit seinem Sender Eurosport zunehmend aktiv. Besonders der Online-Streaming-Anbieter DAZN zeige sich sehr aggressiv, sagte Bouhs in @mediasres.

Finale unter deutscher Beteiligung im Free-TV

In Deutschland müssen bestimmte Sportereignisse im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das steht so im Rundfunkstaatsvertrag. Davon wäre auch das Finale der Champions League betroffen, sofern ein deutsches Team involviert ist.

Falls sich Sky durchsetzt, dürfte das für das Unternehmen aber kein Problem sein. Das Finale könnte dann zum Beispiel auf dem frei empfangbaren Sky Sport News HD zu sehen sein.