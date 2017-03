Die irakischen Sicherheitskräfte haben ihre Angriffe auf den Westteil von Mossul unterbrochen.

Ein Sprecher sagte, wegen zahlreicher Opfer unter der Zivilbevölkerung in der Altstadt habe man den Vorstoß eingestellt. Zurzeit gebe es keine Kampfeinsätze. Flüchtlinge hatten zuvor berichtet, bei Luftangriffen der von den USA unterstützten Anti-IS-Koalition seien viele Menschen unter einstürzenden Häusern begraben worden. Irakische Behördenvertreter teilten mit, bei Luftangriffen auf West-Mossul seien in den vergangenen Tagen möglicherweise mehr als 130 Zivilisten getötet worden. Auch die Vereinten Nationen sprachen von hohen Opferzahlen.



Die US-geführte Koalition im Irak hat Luftangriffe auf West-Mossul eingeräumt. Eine erste Überprüfung der Angriffsdaten deute darauf hin, dass am 17. März Kämpfer und Ausrüstung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat an einem Ort getroffen worden seien, der mit den Angaben zu zivilen Opfern übereinstimme.



Das Ministerium für Migration und Vertriebene in Bagdad teilte mit, seit Beginn des Sturms auf den Westteil Mossuls seien mehr als 200.000 Menschen geflohen.