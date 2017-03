Das US-Militär hat eingeräumt, dass bei Luftangriffen auf die irakische Stadt Mossul Zivilisten getötet worden sein könnten.

Das Zentralkommando erklärte, die von den Vereinigten Staaten angeführte Anti-IS-Koalition habe die Angriffe am 17. März auf Bitten der irakischen Streitkräfte geflogen. Die vorliegenden Daten stimmten mit Angaben zu zivilen Opfern in Mossul überein. Die Vorwürfe würden sehr ernst genommen und genau untersucht, hieß es weiter.



Augenzeugen hatten berichtet, dass in den vergangenen Tagen in West-Mossul viele Menschen unter den Trümmern von Häusern begraben worden seien. Auch die Vereinten Nationen sprachen von hohen Opferzahlen. Die irakische Armeeführung wies am Abend Medienberichte zurück, wonach die Offensive gegen Kämpfer der Terrormiliz IS deshalb vorerst eingestellt worden sei.