Die Aufständischen der SDF-Allianz haben ihre Einheiten in der syrischen Stadt Rakka nach eigener Darstellung verstärkt.

Wie das Bündnis mitteilte, schickten die SDF noch einmal 1.000 Kämpfer an die Frontlinie. Die Abkürzung steht für "Syrische Demokratische Kräfte". Das Bündnis kämpft gegen die Terrormiliz IS und setzt sich aus arabischen und kurdischen Einheiten zusammen. Die SDF werden von den USA unterstützt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, die Aufständischen hätten im Süden Rakkas Fortschritte gegen den IS erzielt.



In Damaskus riss ein Selbstmordattentäter mindestens 20 Menschen mit in den Tod. Der Täter hatte in einem Fahrzeug gesessen, das mit Sprengstoff beladen war. Zwei weitere solcher Fahrzeuge konnten die Sicherheitskräfte gezielt sprengen.