Schmutz auf der Straße – das geht gar nicht! Die Kehrwoche ist den Schwaben heilig und auch Zugereiste sollten sich daran halten. Schmutz in der Luft – das geht bisher sehr wohl. An einer Messstelle im Stuttgarter Talkessel ist die Luft so schmutzig wie nirgendwo sonst in Deutschland. Immer wieder gibt es Feinstaub-Alarm, doch bisher nur in einer Light-Version, die kaum jemand ernst nimmt: Autofahrer werden freundlich gebeten, ihr Fahrzeug stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Staus auf den Straßen der Region sind an solchen Tagen kaum kürzer als sonst, die gut gemeinten Appelle verhallen meist wirkungslos.

Im nächsten Jahr soll es endlich anders werden: Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg verhängt künftig bei Feinstaub-Alarm Fahrverbote für Dieselautos, die die neuesten Abgasnormen nicht einhalten. Zum ersten Mal zieht eine Regierung die überfällige Konsequenz daraus, dass die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr trotz Umweltzonen und Abgasfiltern viel zu langsam zurückgeht. Und nicht nur das: Der öffentlichem Nahverkehr soll ausgebaut, Radwege angelegt und alternative Antriebe für das Auto gefördert werden. Offene Kamine und andere nicht zur Heizung nötige Feuerstellen müssen kalt bleiben, wenn zu viel Feinstaub in der Luft liegt – ein Rundumpaket für saubere Luft in einer Stadt, die sie besonders nötig hat.

Feinstaub und Stickoxide in der Luft machen krank

Für den Kampf gegen die Luftverschmutzung in Deutschland ist die Entscheidung ein Lichtblick. Endlich tut eine Regierung etwas, anstatt nur wegzusehen. Erfolge auf diesem Gebiet sind rar: Seit Jahren geben Gerichte Klagen auf saubere Luft immer wieder statt, um anschließend ohnmächtig zur Kenntnis zu nehmen, wie die beklagten Gemeinden das Urteil ignorieren. Meist blieb es bei der vagen Ankündigung von Luftreinhalteplänen, die das Problem in ferner Zukunft lösen könnten. Doch die Belastung geht kaum zurück. Vor Fahrverboten in Smog-Situationen schrecken die Verantwortlichen meist zurück, aus Angst vor Protesten von Autoherstellern und vor der örtlichen Wirtschaftslobby. Das Nachsehen haben die Menschen in den betroffenen Regionen. Feinstaub und Stickoxide in der Luft machen krank, sie kosten Jahr für Jahr um ein Vielfaches mehr Menschenleben als alle Verkehrsunfälle zusammen.

Auch wenn Baden-Württemberg jetzt ernst macht: Es ist noch längst nicht ausgemacht, dass die Luft im Stuttgarter Talkessel tatsächlich besser wird. Denn die Polizei kann das Fahrverbot kaum durchsetzen. Um Umweltsünder von sauberen Fahrzeugen zu unterscheiden, müsste sie in jedem Einzelfall den Fahrzeugschein kontrollieren – vor allem im Berufsverkehr ist das völlig unmöglich. Und ohne Kontrollen ist der Anreiz für Autofahrer groß, die Vorschrift einfach zu ignorieren.

Was fehlt, ist die Unterstützung aus Berlin. Nur mit einer eindeutigen Unterscheidung zwischen sauberen und schmutzigen Fahrzeugen ist ein Fahrverbot durchsetzbar. Dafür muss die Bundesregierung die "Blauen Plakette" einführen, die nur für Fahrzeuge vergeben wird, die auch strenge Grenzwerte bei Stickoxiden einhalten. Doch der erforderliche Kurswechsel bei der Luftreinhaltung wird vorerst wohl nicht kommen. Zwar fordert Bundesumweltministerin Barbara Hendricks die "Blaue Plakette" seit langem. Doch gegen ihren Kabinettskollegen aus dem Verkehrsressort, Alexander Dobrindt (CSU), kann sie sich nicht durchsetzen.

Dobrindt blockiert bei der Beschränkung des Autoverkehrs

Dobrindt hat sich schon im Zuge des VW-Skandals als kompromissloser Interessenvertreter der Autoindustrie profiliert, er blockiert nicht nur bei der Aufklärung der Betrugsaffäre um die manipulierte Abgasreinigung bei Dieselfahrzeugen des Konzerns, sondern auch bei allen Versuchen, den Autoverkehr zugunsten sauberer Luft zu beschränken. Und er setzt weiter auf den Diesel, er wird trotz der höheren Belastung mit Abgasen steuerlich bevorzugt. Dabei ist der Dieselmotor weltweit mit gutem Grund ein Auslaufmodell.

Für saubere Luft braucht es saubere Fahrzeuge, auf lange Sicht ist das das Elektroauto. Aufgabe der Verkehrspolitik wäre es, diesen Fortschritt zu fördern und nicht Autokonzernen Schützenhilfe zu geben, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Wer in Stuttgart für saubere Luft sorgen will, muss in Berlin noch dicke Bretter bohren. Auch die CDU in Baden-Württemberg kann da zeigen, was sie kann.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.