Auf dem G7-Gipfel in Kanada geht es heute um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und um den Klimaschutz.

Ob es auf dem Treffen in La Malbaie zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung kommen wird, ist weiter unklar. US-Präsident Trump hat angekündigt, bereits nach dem geplanten Arbeitsfrühstück an diesem zweiten Gipfeltag abzureisen.



Gestern hatten die Staats- und Regierungschefs der sieben beteiligten Industrieländer ihre gemeinsame Linie in der Auseinandersetzung mit Nordkorea bekräftigt. Alle Seiten unterstützten die Pläne für eine atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel, erklärten Diplomaten. Insgesamt war das Treffen von den aktuellen Handelskonflikten geprägt. Nach französischen Angaben wollen die EU und die USA in den kommenden zwei Wochen einen Dialog darüber aufnehmen.



Die Proteste gegen den G7-Gipfel im streng abgeschirmten La Malbaie halten sich bislang offenbar in Grenzen. Nach Angaben der Polizei gab es nur kleinere Demonstrationen und Störungsversuche. Sieben Personen seien festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.