Kanada Gabriel verurteilt Anschlag auf Moschee in Québec

Nach dem Anschlag auf eine Moschee wurden zwei Personen festgenommen. (pa/dpa/AP/The Canadian Press/Vachon)

Bundesaußenminister Gabriel hat den Anschlag auf eine Moschee in Kanada verurteilt.

Gabriel sprach in Berlin von einem grausamen Attentat. Es ziele ins Herz einer Nation, die für religiöse Toleranz und Vielfalt bekannt sei. Deutschland stehe in dieser schweren Stunde an der Seite Kanadas.



Die Täter hatten gestern Abend das Islamische Kulturzentrum in Québec gestürmt und das Feuer auf die Betenden eröffnet. Sie töteten sechs Menschen und verletzten acht. Kanadas Premierminister Trudeau sprach von einem Terroranschlag. Nach Polizeiangaben wurden zwei Personen festgenommen.