Kanada Regierungschef nennt Angriff auf Moschee "Terrorakt gegen Muslime" - sechs Tote

Schießerei in einer Moschee: Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest. (AFP/Alice Chiche )

Die tödlichen Schüsse in einer Moschee in der kanadischen Stadt Quebec haben nach Enschätzung der Regierung einen terroristischen Hintergrund.

Ministerpräsident Trudeau sprach von einem terroristischen Anschlag gegen Muslime. Nach Angaben der Polizei starben sechs Menschen. Mehrere Täter feuerten während des Abendgebets auf die Gläubigen. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. In dem Islamischen Kultur-Zentrum sollen sich zur Tatzeit etwa vierzig Menschen aufgehalten haben.



In Quebec kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu islamfeindlichen Vorfällen. 2015 wurde in der Nachbarprovinz Ontario eine Moschee in Brand gesetzt, einen Tag nach den Anschlägen in Paris.