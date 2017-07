Die Provinz British Columbia im Westen Kanadas stellt 100 Millionen kanadische Dollar Soforthilfe zur Bekämpfung der anhaltenden Waldbrände bereit.

Regierungschefin Clark betonte, man wolle alles tun, um Familien und Gemeinden zu schützen. Mehr als 7.500 Menschen mussten bisher wegen der Feuer ihre Häuser verlassen.



Auch im Südwesten der USA halten die Waldbrände an. Allein in Kalifornien sind 5.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, unter anderem in Santa Barbara und im Bezirk San Luis Obispo.