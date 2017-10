Kanada will zahlreiche Ureinwohner, die als Kinder ihren Eltern weggenommen und zur Adoption in weiße Familien freigegeben wurden, finanziell entschädigen.

Das kündigte die zuständige Ministerin Bennett in der Hauptstadt Ottawa an. Als Summe nannte sie umgerechnet rund 544 Millionen Euro. In Kanada wurden zwischen 1960 und 1980 etwa 20.000 Kinder von ihren kulturellen Wurzeln getrennt und mussten bei nicht-indigenen Familien leben.