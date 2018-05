In einem indischen Restaurant im Osten Kanadas sind bei einer Explosion mehrere Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei befinden sich drei Personen in kritischem Zustand. Die Detonation ereignete sich in der Stadt Mississauga westlich von Toronto. Wie die Polizei inzwischen twittert, haben zwei Verdächtige in dem Restaurant einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet und sind danach vom Tatort geflohen. Den Angaben zufolge handelt es sich um zwei Männer, die nun von den Sicherheitsbehörden gesucht werden.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.